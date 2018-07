Waelkens maakt gigantische vlag voor België-Frankrijk 10 juli 2018

Vlaggenfabrikant Waelkens uit Oostrozebeke heeft op vraag van Frederik Stragier van het Ardooise truckbedrijf Belgium Trucks & Trailers een gigantische Belgische vlag gemaakt. Die nam Frederik gisterenavond al mee toen hij op het vliegtuig richting Sint-Petersburg voor de halve finale tussen België en Frankrijk op het WK voetbal stapte. "Het is een vlag van negen op negen meter die we mooi in beeld willen brengen", vertelt Frederik. "We trekken met enkele vrienden naar Rusland. Ik ken de familie Waelkens goed en heb hen gevraagd of het in een korte tijdspanne nog mogelijk was zo'n vlag te maken. Dat bleek wel en ik ben dan ook zeer tevreden van hun vlugge service. Bedoeling is de vlag eerst in het fandorp te tonen en ze daarna het stadion binnen te krijgen. Dat laatste zal door de strenge veiligheidsmaatregelen misschien wat moeilijker zijn, maar we gaan het wel proberen en misschien zal ze wel op televisie te zijn zijn. We geloven alvast in de kansen van de Rode Duivels en willen hen met deze vlag extra aanmoedigen."





(VDI/CDR)