Vrachtwagentest leert kinderen bij over dode hoek VDI

13 maart 2019

15u58

Bron: VDI 1 Oostrozebeke De Ginsteschool heeft samen met de gemeente Oostrozebeke, politiezone Midow en Transport Logistiek Vlaanderen een project georganiseerd rond het gevaar van de dode hoek bij vrachtwagens.

”Kinderen mochten om beurten aanschuiven voor een theoretische uitleg over dit probleem”, zegt directrice Lieve Malisse. “Daarna konen ze op het kerkplein met eigen ogen zien wat de gevaren van zo’n dode hoek zijn. De vrachtwagen was uitgerust met dode hoekspiegels en de leerlingen mochten ook eens in de cabine plaatsnemen.”

In de laadruimte was er tijd om de bestuurder alles nog eens haarfijn te laten uitleggen. Aan de hand van een maquette mochten de leerlingen ook bepaalde verkeerssituaties naspelen.