Vijftiger riskeert cel voor seksberichten naar 13-jarig meisje 09 augustus 2018

Een 55-jarige man uit Oostrozebeke riskeert vijftien maanden gevangenisstraf omdat hij seksueel getinte berichtjes stuurde naar een 13-jarig meisje via Facebook. De feiten kwamen aan het licht toen het meisje in 2015 klacht indiende tegen de man. De beklaagde was een goede vriend van de papa van het meisje. Het meisje logeerde zelfs een tijdlang bij Jean S. In die periode maakte de man foto's van het meisje en gedroeg hij zich volgens haar erg vreemd. Hij zou ook geprobeerd hebben om haar te kussen. Nadien stuurde hij seksueel getinte berichtjes via Facebook. De man bekende éénmalig in een dronken bui eens een berichtje te hebben gestuurd. "Wie zegt dat mijn kinderen die andere berichtjes niet gestuurd hebben", verdedigde de vijftiger zich. Naast de celstraf riskeert hij een boete van 6.000 euro. Vonnis op 14 augustus. (AHK)