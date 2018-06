Vier grote WK-schermen staan klaar 16 juni 2018

In Oostrozebeke is er keuze te over om ergens de matchen van de Belgen tijdens het WK voetbal op groot scherm te volgen. De Enamezaal van ontmoetingscentrum Mandelroos opent de deuren tijdens alle wedstrijden van onze Duivels. Er staat een scherm van 12 vierkante meter en de organisatie is in handen van de jeugdwerking van voetbalclub KSC Oostrozebeke. Op de wijk de Ginste kan je dankzij feestcomité De Ginste en de oud-leiders van de Chiro in de Ginstezaal aan de Molstenstraat ook de matchen op een scherm volgen. Stoten de Duivels door naar de kwartfinale, dan is die tijdens de Peloezefeesten te zien, àls die op vrijdag 6 juli gespeeld wordt. Ten slotte vertoont café Otteca aan de gelijknamige straat de meeste WK-matchen op groot scherm. (VDI)





