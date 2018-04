Verslaafde chemicus in cel voor drugslabo 20 april 2018

Na een gerechtelijk onderzoek heeft de lokale recherche van de politiezone Midow een 50-jarige drugsverslaafde uit Oostrozebeke, chemicus van opleiding, opgepakt. Bij een huiszoeking vonden speurders meer dan twee kilogram cannabis en meer dan een kilo speed. De man maakte misbruik van zijn kennis over chemische producten en produceerde de amfetamines in een zelf ontworpen labo.





De onderzoeksrechter in Kortrijk besliste de man, die zelf met een drugsverslaving kampt, aan te houden. Hij wordt verdacht van de productie, bezit en verkoop van de drugs.





Verder onderzoek moet duidelijk maken waar hij de cannabis vandaan haalde, of er nog verdachten bij de verkoop betrokken waren,... De raadkamer moet binnen vijf dagen over zijn verdere aanhouding oordelen. (LSI)