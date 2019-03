Vergeten sigaret veroorzaakt zware brandschade in nagelnieuwe sociale woning Hans Verbeke

14 maart 2019

18u51 0 Oostrozebeke Een kleine brand heeft donderdagmiddag ernstige schade veroorzaakt in een slaapkamer van een sociale woning langs de Boterbloemstraat in Oostrozebeke. Bewoonster Heidy Lagaisse kon ontkomen, samen met een vriend die bij haar op bezoek was. Aanleiding voor de brand is een vergeten sigaret.

“We waren nietsvermoedend beneden voor het middagmaal toen plots de rookmelder begon te loeien”, vertelt Heidy Lagaisse. De vrouw is fel onder de indruk. “Toen ik de deur van de woonkamer naar de traphal opende en naar boven liep, zag ik vlammen in de slaapkamer. Er was ook een dikke, bruine rook.” De vrouw twijfelde niet en verliet snel haar woning. Mousa, een vriend die bij haar op bezoek was, volgde. “Ik heb boven in de slaapkamer gerookt en heb daar niet meer aan gedacht toen ik naar beneden ging”, zegt de man enigszins bedremmeld.

Beperkte brand, wel veel schade

Volgens Wim Decoopman, bevelhebber van de brandweerpost Ingelmunster, kwam een dikke bruine rook hem al tegemoet toen hij als eerste brandweerman arriveerde en de woning binnenging. “Het was gevaarlijk om toen nog naar boven te gaan”, weet hij. “Gelukkig was de verbindingsdeur tussen de woonkamer en de traphal dicht zodat de rook geen schade kon aanrichten op het gelijkvloers. We hadden de brand snel onder controle en hoefden maar weinig bluswater te gebruiken. In de getroffen slaapkamer is er veel schade. De rest van de bovenverdieping heeft te lijden onder rook en roet.” Heidy Lagaisse en haar kinderen, die op het moment van de brand nog op school waren, zouden worden opgevangen bij vrienden.