Unizo wil doordachte afbakening centrum 15 mei 2018

03u01 0

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen pleit Unizo ervoor om doordacht om te springen met de afbakening van het kernwinkelgebied in de gemeente. "Als pandeigenaar die net binnen of buiten die kern valt kan je je pand niet altijd meer omvormen tot woning en dat heeft invloed op de pandwaarde", vertelt voorzitter Kurt Demasure. "Tenslotte zal een kernafbakening alleen het niet doen voor ons centrum. Op vandaag staan er 15 leegstaande panden, een verdubbeling in vergelijking met vorige jaren. Oostrozebeke moet bereikbaar blijven voor snelle aankopen, ook na de dorpskernvernieuwing. We moeten dan ook trachten vrije beroepen, freelancers en andere vormen van ondernemen naar die leegstaande panden te leiden." Unizo wil verder een duidelijke startdatum voor de dorpskernvernieuwing. Nu staat die op 'ergens eind 2019'.Als laatste prioriteit vraagt het politici om verder te investeren in dienstverlening naar lokale ondernemers, zoals het creëren van een lokaal aanspreekpunt voor economie en het updaten van de gemeentelijke site daaromtrent. (VDI)