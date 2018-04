Tweede Duvelloop door centrum 27 april 2018

02u53 0

Nu zondag 29 april organiseert de Jong Oud Leidersbond van de KSA de tweede editie van de Duvelloop. Zij dagen sportievelingen uit om op een parcours van 1,5 kilometer rondjes te lopen. De route start aan jeugdhuis 't Ipperste en gaat via het sportcenrum naar de Mandelmeersen om dan via de terreinen van voetbalclub SCOR terug te keren naar de start. Per afgelegde ronde krijgen deelnemers een jeton die ze na afloop kunnen inwisselen voor een Duvel. Per deelnemer kan je maximaal tien Duvels bij elkaar lopen. De eerste editie vorig jaar lokte 350 deelnemers en er werden 2.500 flesjes bij elkaar gelopen. Dit jaar mikt de organisatie op 500 deelnemers. Het parcours afwandelen mag ook. Recreatief lopen staat centraal. Er is ook een Kids Run. Meer info via www.duvelloop.be.





(VDI)