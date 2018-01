Twee maanden rijverbod na rit onder invloed 27 januari 2018

De 31-jarige D. V. uit Oostrozebeke kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 800 euro opgelegd nadat hij positief blies bij een alcoholcontrole . De man had 1,31 promille alcohol in het bloed en gaf toe dat hij een 4-tal pintjes en een bacardi cola had gedronken. De politierechter wees op het feit dat hij in 2016 ook al een veroordeling opliep en gaf hem de goede raad om in het vervolg een taxi te nemen. Naast de geldboete legde ze de man nog twee maanden rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)