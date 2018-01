Twee hectare extra sociale bouwgrond met Olieberg 19 januari 2018

De gemeente is momenteel druk bezig met de opmaak van het ruimtelijk ontwikkelingsplan Olieberg. Eens de plannen goedgekeurd raken komt er in één klap twee hectare sociale bouwgrond bij in de vierhoek Halfweghuis-, Veld-, Kalbergstraat en Ballingen.





Het gaat om landbouwgrond die in bouwgrond wordt omgezet. Bedoeling is om er op termijn sociale bouwkavels voor verhuur of aankoop zullen komen. Er is ook nog een uitbreidingsstrook voorzien van 7.000 vierkanter meter voor een latere uitbreiding van woonzorgsite Rozenberg. Op dinsdag 23 januari is er in OC Mandelroos een infoavond over het RUP Olieberg. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 19 februari.





(VDI)