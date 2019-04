Toneelkring laat vijftig schedels namaken voor nieuwste stuk VDI

01 april 2019

13u36

Bron: VDI 0 Oostrozebeke Hamlet haalt in het gelijknamige stuk van Shakespeare één schedel boven tijdens zijn beroemde ‘to be or not to be’-monoloog, maar toneelkring Meer Vreugde schakelt nog een paar versnellingen hoger. Voor de nieuwste productie ‘Een schedel in Connemara’ liet de toneelkring namelijk vijftig schedels namaken.

Het nieuwste stuk van Meer Vreugde is een gitzwarte komedie van Martin McDonnagh in een regie van Jan Vanaudenaerde. “Connemara is een afgelegen dorpje waar iedereen elkaar kent en waar ze ook alles van elkaar weten”, vertelt actrice Linda Devolder, die samen met Geert Vandekerckhove en nieuwkomers Matthijs De Coninck en Michiel Coudenys op de planken staat. “We volgen een grafdelver die regelmatig graven moet leegmaken voor nieuwe overledenen. Af en toe moet hij ook beenderen opgraven van mensen met wie hij een goede band had, waaronder zijn echtgenote. Het is een stuk vol donkere humor en gezien de context hebben we dus schedels nodig.”

Mivalti

Niet dat het podium straks vol schedels zal liggen. “Tijdens de voorstellingen moeten we er een paar op het podium kapot slaan”, legt Linda uit. “Daarom hebben we er meteen vijftig laten maken. We klopten eerst aan bij een lokale dokter voor een model van een schedel. Daarna lieten we er een mal van maken bij een plaatselijke kunstkring. Die ging naar Mivalti in Tielt, een instantie die mensen met een beperking begeleidt en ondersteunt. Die heeft veel ervaring met het maken van kunstvoorwerpen en heeft ook die schedels voor ons op grote schaal kunnen maken. Tot slot ging het naar een Oostrozebeekse kunstenaar, die de schedels zo bewerkt heeft met verf en dergelijke dat ze er levensecht uitzien.”

Het resultaat kun je op 6, 7, 8, 11, 12 en 13 april zien in ontmoetingscentrum Mandelroos. Tickets en prijzen op www.meervreugde.be.