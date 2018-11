Tien om te zien in slotweekend 08 november 2018

02u22 3

Vredesdag - Zaterdag start de Vredesdag bij de IJzertoren in Diksmuide om 15 uur met de IJzerbedevaart gekoppeld aan drie theaterstukken. Actrice Hilde Van Mieghem sluit de expo Floating Dreams af.





fakkeltocht - De Passchendaele Ceremony start zaterdag om 18 uur aan het Crest Farm Canadian Memorial. Na de plechtigheid vertrekt een fakkeltocht. Om 21 uur is een vredesconcert gepland op het kasteeldomein Zonnebeke.





Sint-Maartenstoet - De Sint-Maartenstoet zaterdag in Ardooie staat in het teken van de oorlogsherdenking. Om 17 uur gaat de piperband Field Marshal Haig's Own Pipes and Drums de optocht vooraf.





vredesconcert - De koninklijke harmonie 'De Vrienden van de Brandweer' verzorgt zaterdag om 20 uur een vredesconcert in de Witte Burg in Oostduinkerke, aansluitend zijn er getuigenissen en poëzie.





stoelen - Voor het slotweekend verzamelde het In Flanders Fields Museum in Ieper stoelen uit alle landen waar soldaten vandaan kwamen om te sterven in België. Die zie je in het Astridpark in Ieper vrijdag van 18 tot 22 uur, op zater- en zondag van 10 tot 20 uur.





sasmeester - Zondag om 18 uur start op de Grote Markt in Veurne een fakkeltocht ter ere van sasmeester Victor Kemp die tijdens WO I op post bleef in Veurne.





Vrouwen van Vrede - In het kerkje van Oeren brengen zondag om 11 uur vijf actrices van het PanTheater de artistieke evocatie 'Vrouwen van Vrede' met teksten en zang. Wim Chielens belicht in een conférence zijn visie op de oorlog. Hij doet dat zondag om 15 uur in De Kwelle in Alveringem.





stoet - Oostrozebeke doet zondag een beroep op zijn lokale toneelverenigingen die meewerken aan een stoet die om 14 uur door het centrum trekt gevolgd door een toneelvoorstelling over het einde van de oorlog.





beiaardklokken - Damme herdenkt zondag om 11 uur de wapenstilstand met haar beiaardklokken. Stadsbeiaardier Frank Deleu verzorgt een concert vanop het stadhuis.





Poppy Parade - Ieper plant zondag een Poppy Parade die om 10 uur start op het Vandenpeereboomplein. Een uur later kan je bij de Menenpoort luisteren naar een extra Last Post.





Info: www.100jaarwapenstilstand.be. (MMB/DBEW/GUS/ VDI/CMW/CDR)