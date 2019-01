Techniekacademie weer van start VDI

15 januari 2019

11u19

Bron: VDI 0

In verschillende gemeentes start op woensdag 23 januari weer een nieuwe lessenreeks van de Techniekacademie. Wie in het vijfde of zesde leerjaar zit en graag creatief met techniek en technologie bezig is, kan daar op onderzoekende wijze mee kennis maken. Op het programma staan onder andere het timmeren van een mysteriebox, een robotstofzuiger programmeren of een nachtklok met LED-lampjes maken.

De reeks bestaat uit twaalf workshops en een bedrijfsbezoek. De Techniekacademie vindt tot en met 15 mei wekelijks plaats op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (groep 1).

In Ingelmunster vinden de workshops plaats in de Prizma Middenschool. Door het succes van het afgelopen jaar zijn er twee groepen met telkens maximum twintig deelnemers: van 13.30 tot 15.30 uur (groep 1) of van 16 tot 18 uur (groep 2).

In Meulebeke vinden de lessen plaats op de tweede verdieping van OC Vondel.

In Oostrozebeke gaat alles door in gemeenschapscentrum Mandelroos.

In Dentergem kun je terecht in sporthal Den Bul in de Brouwerijstraat 21.

Ook Izegem doet mee aan een nieuwe editie van de Techniekacademie. Nieuw daar is dat er ook een junior-lessenreeks voor kinderen van het derde en vierde leerjaar is. Hun lessen vinden elke woensdag plaats van 13.30 tot 15 uur in Middenschool Atheneum Bellevue in de H.Hartstraat. De lessenreeks voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar vindt plaats op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (groep 1) of 16 tot 18 uur (groep 2) plaats in Middenschool Prizma in de Kasteelstraat 28 of van 16 tot 18 uur in Middenschool Atheneum Bellevue (groep 4).

Inschrijven kost zeventig euro, inclusief materiaal en verzekering. Je krijgt een fiscaal attest en korting voor deelname van een tweede kind uit hetzelfde gezin. De Techniekacademie is een initiatief van hogeschool Vives in samenwerking met verschillende gemeentes.