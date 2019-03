Swingen op golden oldies met Soirée Rétro VDI

De vzw Cascade organiseert op zaterdag 9 maart een Soirée Rétro in OC Mandelroos in Oostrozebeke. De deuren openen om 20.30 uur voor swingende hits uit de jaren ’70, ’80 en ’90. Kom de sfeer van weleer opsnuiven met een gast-dj. De datum is niet zomaar gekozen. Het is zeventien jaar geleden dat Cascade voor het eerst een Soirée Rétro georganiseerd heeft. De inkom is gratis.