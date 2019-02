Swaenenburg heeft weer feestzaal en restaurant VDI

06 februari 2019

15u25

Bron: VDI 0 Oostrozebeke Hotel Swaenenburg op de Ingelmunstersteenweg in Oostrozebeke heeft nieuwe uitbaters en die hebben de vroegere feestzaal en het restaurant nieuw leven ingeblazen. De site is voortaan in handen van ondernemer Rik Vandecasteele, die de dagelijkse leiding overlaat aan Julie Ferrant en haar team.

Het hotel bestond al meer dan 25 jaar, maar na verloop van tijd vielen het restaurant en de feestzaal weg en focusten zaakvoerders Johan Mullebroeck en Carine Meulebrouck zich alleen op het hotel en hun wijnhandel. Het complex is nu in nieuwe handen. “Naast het hotel met zes slaapkamers is het nu opnieuw mogelijk iets te komen eten in ons restaurant met bistro-brasseriekeuken als leidraad”, vertelt Julie. “’s Middags kun je hier terecht voor een dagschotel of lunch. Vrijdag is cote à l’os-avond. Gasten betalen vijftig euro per koppel, inclusief glas wijn. Voor kinderen hebben we een aparte menu. Mits reservatie is het ook mogelijk hier te ontbijten.”

In de andere vleugel van het gebouw huist de feestzaal. Beiden kregen een flinke opknapbeurt. “De feestzaal biedt plaats aan 72 mensen en is geschikt voor allerlei feestjes, van babyborrels en communies tot een huwelijk of bedrijfsevenement”, legt Julie uit. “In Oostrozebeke was er op dat vlak weinig aanbod en we hopen hiermee een meerwaarde te creëren. Tegen de zomer moet ook de heraanleg van de tuin en terrassen achter de rug zijn. In de kelder huist voortaan Filet Pur, het cateringbedrijf van Rik Vandecasteele, dat gespecialiseerd is in evenementen tot drieduizend mensen. “Dat kan leveren bij evenementen in onze feestzaal, maar uiteraard ook op locatie”, besluit Julie.