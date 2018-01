Stichter Plastivan overleden 02u38 0

Remi Van Overschelde, stichter van Plastivan in Oostrozebeke, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij richtte Plastival op in 1966 in Wielsbeke. Het bedrijf produceert PVC-bouwprofielen, van wand- en plafondpanelen over dakgootbekleding tot binnenvensterbanken en rolluiklatten. In 1972 verhuisde het bedrijf naar Oostrozebeke, waar de hoofdzetel nog steeds gevestigd is. Van Overschelde bleef gedelegeerd bestuurder tot hij op 66-jarige leeftijd plaats maakte voor zijn zoons. Het bedrijf is nog steeds in handen van zijn familie. Hij laat een echtgenote, Christiana De Clercq, na, 4 kinderen en 7 kleinkinderen. De begrafenisplechtigheid vindt vandaag, dinsdag 9 januari, plaats om 11uur in de Sint-Amanduskerk in Oostrozebeke. (JME)