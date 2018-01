Spoorwegbedding wordt wandel- en fietsroute 02u26 0

De oude spoorwegbedding waar vroeger de lijn Anzegem-Ingelmunster liep, wordt omgevormd in een wandel- en fietsroute. Tegen ten laatste mei 2019 moet het bijna twee kilometer lange pad betreedbaar zijn. De spoorlijn werd in 1972 buiten gebruik gesteld. Sindsdien zijn de meeste rails en dwarsliggers al vervangen door kiezelstenen en groen. De gemeente gaat nu met steun van de provincie het pad verharden en verzakkingen herstellingen. Ondertussen zijn al enkele oudere bomen gerooid die het pad blokkeerden. Straks worden nieuwe boompjes aangeplant. Er is ook een akkoord met een landbouwer die in de Ooigemstraat recht van doorgang heeft. Daar komen poortjes zodat het vee het pad kan oversteken. Als in 2019 de Stationsstraat heraangelegd wordt, wil de gemeente het traject tot aan de Groene Long doortrekken. (VDI)