Speelsite De Ginste officieel ingehuldigd 24 mei 2018

De inwoners van De Ginste beschikken sinds deze week over een gloednieuwe speelsite aan de Ginsteschool en chirolokalen.

"Er was al enkele jaren vraag naar een heraanleg van de schoolomgeving en een opknapbeurt voor het speelpleintje", aldus schepen Olivier De Marez (CDV). "Dat liet even op zich wachten omdat we ook de ruimere omgeving in onze plannen wilden mee nemen. De speelplaats van de school loopt nu over in een speelweide en ook het vroegere geboortebos is heraangelegd. Het speelplein is voorzien van moderne en veilige speeltuigen en sobere groene accenten. Tijdens de schooluren is de site uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Daarbuiten is het een publieke zone voor wandelaars en spelende kinderen." Aan de kant van de Grotstraat is nu ook een ruime parking voorzien voor bezoekers. Het project heeft een prijskaartje van 430.000 euro. (VDI)