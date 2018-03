Sociaal woonproject in postmeestershuis 19 maart 2018

Sociaal woonproject 't Postje krijgt onderdak in het vroegere huis van de postmeester, naast het gemeentehuis en postkantoor. De gemeente gaf begin dit jaar de woning ter beschikking aan het OCMW. Die wil er drie alleenstaanden in huisvesten. "Sinds een aantal jaar stellen we vast dat het voor alleenstaanden steeds moeilijker wordt een betaalbare woning te vinden", vertelt OCMW-voorzitter Carine Geldhof. "We vonden het dan ook zinvoller en minder eenzaam als ze zouden samenwonen. Toen de woning naast de post vrij kwam, hebben we dan ook niet geaarzeld om die piste te volgen. Ondertussen zijn de nodige verbouwingswerken uitgevoerd."





Er zijn een aantal voorwaarden, zoals volwassen zijn, over een inkomen beschikken, in staat zijn de woning mee te onderhouden en voldoende Nederlands spreken. De basishuurprijs bedraagt 290 euro en nog eens 85 euro vaste kosten. Meer info via het OCMW. (VDI)