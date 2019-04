Slijklaag bemoeilijkt werken op kerkhof De Ginste

VDI

06 april 2019

15u59

Bron: VDI 0 Oostrozebeke Oppositieraadslid Greet Desmet (Inspraak.nu) heeft op de gemeenteraad de moeilijke toegankelijkheid van het kerkhof op De Ginste aangekaart. Daar zijn sinds een paar maanden ingrijpende werken bezig aan onder andere de wandelpaden.

“De aanwezigheid van een slijklaag in de ondergrond veroorzaakt problemen’, geeft burgemeester Luc Derudder (Oostrozebeke.nu) toe. “Het is algemeen geweten dat we daar met een natte ondergrond zitten die in het verleden al tot wateroverlast heeft geleid. Om het probleem op te lossen vinden er drainagewerken plaats op de linkerzijde van het kerkhof. Dat zorgt momenteel voor een wat vuile aanblik en moeilijke toegankelijkheid, maar dat zou binnenkort van de baan moeten zijn. Volgende week hervatten de werken.”

De werken op het kerkhof zijn geen evidentie. De aannemer moet soms wachten tot sommige concessies verlopen zijn voor hij in een bepaald deel aan de slag mag, waardoor de werken soms over meerdere jaren verspreid zijn. Op termijn volgt er een volledige renovatie van zowel de begraafplaatsen op De Ginste als in het centrum.