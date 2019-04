Seniorenfilm ‘I, Daniel Blake’ in Mandelroos

VDI

09 april 2019

16u00

Bron: VDI 1 Oostrozebeke De gemeentelijke seniorenraad organiseert op maandag 15 april de vertoning van de film ‘I, Daniel Blake’ in de Eenaemezaal van ontmoetingscentrum Mandelroos. Het gaat om een samenwerking met woonzorgcentrum Rozenberg. De film begint om 14 uur en bezoekers krijgen ook een gratis kop koffie.

Het gaat om een Brits-Frans drama, waarin de 59-jarige Daniel Blake, al bijna heel zijn leven als meubelmaker in het noordoosten van Engeland werkt. Na een ziekte heeft hij voor het eerst in zijn leven hulp van de staat nodig. Hij kruist het pad van de alleenstaande moeder Katie en haar twee jonge kinderen. Haar enige kans om te ontsnappen aan een hostel voor daklozen is door een flat 450 kilometer verder te accepteren. Beide bevinden zich gevangen in de bureaucratische rompslomp van het hedendaagse Groot-Brittannië.