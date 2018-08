Schoonheidsinstituut verhuist naar oud-politiegebouw 28 augustus 2018

Schoonheidsinstituut en parfumerie Natalie heropent donderdag de deuren in een deel van het voormalige politiegebouw in de Wielsbekestraat 23. De zaak opende 25 jaar geleden in de Kerkstraat, maar een verhuis drong zich op. "Een kwarteeuw geleden begon ik na mijn studies met de zaak. Na vijf jaar hard werken kon ik naar het centrum van diezelfde winkelstraat verhuizen", vertelt zaakvoerster Natalie Descheemaeker. "We hadden een grotere winkel en beter ingerichte cabines, maar nog eens twintig jaar verder is de Kerkstraat niet meer wat ze geweest is. Er is veel leegstand en door de herinrichting van het kruispunt in het centrum is er minder passage. Omdat mijn dochter Laura voortaan ook in de zaak stapt, hebben we beslist dat een verhuis de beste keuze was. De nieuwe locatie ligt centraler en meer in het zicht. We zitten er in het voormalige politiegebouw, dat sinds een paar jaar leeg stond." Op vrijdag, zaterdag en zondag zijn er van 8.30 tot 18.30 uur opendeurdagen. (VDI)