Schepenen en raadsleden op bezoek bij lokale zorgdiensten VDI

27 februari 2019

19u13

Bron: VDI 0 Oostrozebeke In heel wat gemeentes gaat het schepencollege deze week onder de noemer Expeditie Zorg op bezoek bij de zorginstellingen. Het gaat om een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeentes.

Het opzet van de VVSG is simpel. Door een kennismakingsronde langs de eigen zorginstellingen wil ze de nieuwe besturen warm maken om verder in te zetten op hun eigen zorgverhaal. Enkele schepenen, waaronder Jacques Goemaere en Carine Geldhof, gingen in op de uitnodiging. Ook verschillende gemeenteraads- en OCMW-raadsleden van meerderheid en oppositie waren van de partij. Er volgde een bezoek aan rusthuis Rozenberg, met een voorstelling van de bejaardenwoningen en volkstuintjes. Op de middag konden ze volgen hoe een maaltijd thuisbezorgd werd en in de namiddag stonden bezoekjes aan de sociale dienst en buitenschoolse kinderopvang De Wiemkes op het programma. Op die laatste locatie leidden de kinderen hen rond.

De gemeente heeft ambitieuze plannen voor zijn zorg, met onder andere de ontwikkeling van een eigen dagverzorgingscentrum.