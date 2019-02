Roland schrijft ‘Duitse’ oorlogsroman Streekgenoot brengt waargebeurd verhaal na 75 jaar terug onder de aandacht Valentijn Dumoulein

08 februari 2019

14u28

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Oostrozebeke Roland Derveaux (74) heeft zich met ‘Grenadier Franz-Joseph, wijlen mijn zoon’ aan een oorlogsroman gewaagd. Het is het zesde boek van de auteur, die het verhaal dit keer in Duitsland situeert.

”Ik kreeg het idee voor deze oorlogsroman, die gebaseerd is op echt gebeurde feiten, dankzij mijn dorpsgenoot Gabriël Pattyn. Hij is een fervent verzamelaar van documentatie over de oorlog en liet mij authentieke documenten inzien”, vertelt Roland. “Het was samengesteld door hoofdonderwijzer Franz Baltin, naar aanleiding van de dood van zijn zoon Franz-Joseph op 2 maart 1944. Hij was amper 18 jaar. Dat is straks 75 jaar geleden. Het ging onder andere om een briefwisseling tussen vader en zoon, die begon toen die laatste opgeroepen werd om zich bij de Wehrmacht aan te sluiten. Acht maanden later eindigde het met de dood van Franz-Joseph aan het Oostfront. Voorzien van zijn eigen commentaar bundelde vader Baltin brieven, foto’s en kopieën in een gedenkschrift. Dat was bestemd voor zijn familie, maar vooral voor Rosi, het lief van zijn zoon, die samen met de familie verweesd achterbleef. Ik heb er nu een roman van gemaakt.”

(Anti-)oorlogsroman

Roland omschrijft ‘Gerandier Franz-Joseph, wijlen mijn zoon’ als een familieroman en tegelijk een (anti-)oorlogsroman. Het boek legt heel wat gevoeligheden bloot uit een periode die onze geschiedenis erg ingrijpend beïnvloed heeft. “Het geschrift letterlijk vertalen van Duits naar Nederlands bleek onmogelijk”, zegt hij. “Bovendien waren tijdens de bombardementen op Aken stukken verloren gegaan waar naar verwezen werd, waardoor het voor een buitenstaander soms moeilijk werd om de chronologie te volgen. Van de eerste ruwe vertaling heb ik een nieuwe, leesbare versie gemaakt, aangevuld met historische gegevens. Ik stelde namelijk vast dat de woorden in de brieven voorzichtig gekozen werden en dat er soms meer verzwegen werd dan neergeschreven.”

Het resultaat is een roman die los van het oorspronkelijk gedenkschrift kan gelezen worden. “Franz-Joseph staat symbool voor alle ‘onwetende’ soldaten, pionnetjes in een waanzinnige oorlog, zonder besef van de rol die ze spelen. De roman brengt het verhaal van een katholieke Duitse familie die terechtkomt in de woelige jaren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog en er de pijnlijke gevolgen van moet ondergaan. Tegelijk is het ook een ‘In Memoriam’ en een eerbetoon geworden voor alle gedwongen dienstplichtige soldaten ter wereld”, besluit Roland. Het boek kost 21 euro en is te koop in verschillende boekhandels en webshops. Meer info bij de uitgeverij op www.bravenewbooks.nl/rolandderveaux.