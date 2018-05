Roland pakt uit met vijfde roman 09 mei 2018

02u36 0 Oostrozebeke Roland Derveaux heeft met 'Een kind in de kou' zijn vijfde roman klaar. Net als in zijn vorige werken situeert het verhaal zich in onze streek, tussen Leie en Mandel.

"De actie vindt plaats in een fictief kader, maar met veel verwijzingen naar de ruime regio" verklapt Roland. "Je volgt het verhaal van Raf Dewyze, die samen met zijn vrouw een landelijke woning koopt. Ze hebben een kinderwens, maar dan slaat het noodlot toe. De roman gaat over geluk, pech, armoede, ellende en hoop." Roland was jarenlang actief in de houtindustrie en schreef eerder met de Beitel-trilogie al fictieve verhalen met de houtsector als achtergrond. Vorig jaar bracht hij nog het boek De Knopendoos uit, waarbij hij zich baseerde op een bloedbad aan de Mandel tijdens WOII. Het nieuwe boek bestellen kan via www.bravenewbooks.nl/rolandderveaux. Wie een exemplaar met een persoonlijke boodschap wil, kan contact opnemen met Roland via de Facebookpagina Plezierschrijver.De prijs bedraagt 21,95 euro. (VDI)