Rijverbod voor ruim 2 promille 25 mei 2018

Een 34-jarige automobilist uit Izegem liep voor de politierechter een rijverbod van 21 dagen en een boete van 1.000 euro op omdat hij op 24 mei vorig jaar in Oostrozebeke met 2,23 promille alcohol in het bloed achter het stuur gevat kon worden. De zaakvoerder van een dakbedekkingsbedrijf verplaatste zich met de wagen na een familiebijeenkomst waar stevig was gedronken. Hij mocht meteen zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. De politierechter vond dat niet voldoende en deed daar nog een week bij. (LSI)