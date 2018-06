Recreatieve ruimtes op gratis stratenplan 27 juni 2018

02u27 0

Binnenkort valt bij alle Oostrozebekenaars een vernieuwd stratenplan in de brievenbus. Op de achtergrond zal het nieuwe vrijetijdsweefsel staan. De kaart laat iedereen kennismaken met de groene en openbare ruimtes waar ze hun vrije tijd kunnen beleven.





Ook de veilige wandel- en fietsverbindingen staan erop aangeduid. De kaart kun je dus ook perfect gebruiken om naar school of het werk te fietsen of te wandelen.





Om de recreatieve ruimtes te promoten, is er een route uitgestippeld. Op bepaalde locaties kun je een vraag oplossen waarmee je kans maakt op een prijs. De route zelf is te verkrijgen in het gemeentehuis van Oostrozebeke of te downloaden op www.oostrozebeke.be. (VDI)