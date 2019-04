Rechter mild voor Nederlander die met koffer vol cannabis probeert te vluchten voor politie VHS

10 april 2019

10u25 3 Oostrozebeke Een 33-jarige man uit Bergen-op-Zoom (NL) mag onverhoopt de gevangenis verlaten. M. was nochtans in Oostrozebeke betrapt toen hij op weg was om cannabis te komen leveren in onze regio. “Ik ben blij dat ik terug naar m’n kinderen kan”, zei de man dankbaar.

Met een gehuurde wagen - handig in het geval je gesnapt wordt omdat je eigen wagen dan niet in beslag kan worden genomen - reed M. op 10 januari vorig jaar ei zo na recht in de armen van de politie toen die in Oostrozebeke bezig was met een controle. De man probeerde echter te ontkomen, tot twee keer toe, maar dat mislukte. In de koffer van zijn voertuig vond de politie twee grote pakken cannabis. M. had ook ruim 14.000 euro cash bij zich. De man gaf toe dat hij als drugskoerier werkte. Het vele geld dat hij bij zich droeg, op 600 euro persoonlijk bezit na, was volgens de man wat klanten hem onderweg al hadden betaald.

Vrijheid meer waard dan geld

Volgens zijn advocaat zag M. geen uitweg meer toen hij zich liet verleiden om als drugkoerier aan de slag te gaan. “Hij was zijn job in Nederland kwijtgespeeld en zijn huwelijk was op de klippen gelopen. De echtscheiding hakte er zwaar in. Mijn cliënt belandde in een depressie en wist niet meer van welk hout pijlen maken. Op dat moment maakte hij de fout om te kiezen voor makkelijk geldgewin.” De Nederlander bevestigde dat. “Ik besef nu dat vrijheid veel meer waard is dan geld en heb spijt van wat ik heb gedaan”, sprak hij. “Het gemis van mijn kinderen doet veel pijn.” De rechter toonde zich mild. Hij gaf de Nederlander vijftien maanden cel, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. “U kunt vanavond terug naar huis. Ik geef u één kans. Gaat u opnieuw in de fout, dan zal u het geweten hebben.” M. moet een boete betalen van 3.000 euro. De rechter sprak een verbeurdverklaring uit van 14.000 euro, het bedrag dat M. bij zich had toen hij werd gesnapt.