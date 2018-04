Politiezone Midow installeert vrachtwagensluis in Hoogstraat 06 april 2018

In de Hoogstraat in Oostrozebeke staat sinds woensdag een mobiele vrachtwagensluis. Het gaat om een trajectcontrolesysteem specifiek gericht op het opsporen van doorgaand vrachtverkeer in dorpskernen.





"Van zodra er een voertuig passeert dat hoog genoeg is om een vrachtwagen te kunnen zijn, wordt er een foto van de nummerplaat genomen", legt burgemeester Karl De Clercq (CDV) uit. "Aan de tweede paal, die hier zowat een kilometer verder staat, wordt opnieuw een foto genomen. Als blijkt dat er niet genoeg tijd verstreken is tussen beide foto's, dan betekent dat dat de vrachtwagen niet lokaal moest leveren en doorgereden heeft. In dat geval worden er boetes uitgeschreven."





Als het project een succes blijkt, zal de politiezone de sluis permanent in gebruik houden. (SVR)