Politiezone Midow gooit deuren open 05 september 2018

De politie van de zone Midow (Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke) gooit op zaterdag 8 september van 13 uur tot 17.30 uur de deuren van het hoofdgebouw in de Wielsbekestraat in Oostrozebeke open voor het grote publiek.





Je kan er een kijkje nemen in de cellen, het audiovisueel verhoorlokaal en de kamer voor digitale vingerafdrukken. Je rijvaardigheden testen kan op rijsimulatoren, ook de tuimelwagen is aanwezig. Hoe je reageert op alcohol, kan je aan den lijve ondervinden met een simulatiebril. Kinderen kunnen meerijden met een politiemotor.





Ze zullen 'geflitst' worden en mogen de foto nadien naar huis meenemen. Er zullen ook demonstraties met de politiehond zijn, je kan informatie vinden over anti-inbraaktips en verder wordt de werking van de camera met automatische nummerplaatherkenning getoond. Je schietvaardigheden uittesten kan op de videotir of op een hindernissenparcours met een airsoftwapen. Wie een job bij de politie ambieert, kan terecht op de jobpol-stand. (LSI)