Peloezefeesten in centrum 04 juli 2018

Op vrijdag 6 en zondag 8 juli zijn er de jaarlijkse Peloezefeesten in het centrum van Oostrozebeke. De aftrap gebeurt vrijdag om 14 uur met de klassieke boekenverkoop op de Peloeze vlak bij het gemeentehuis. In OC Mandelroos vindt tegelijkertijd een goochelshow voor kinderen plaats. 's Avonds is er de 1/8ste Triotriatlon. Deelnemen kan per ploeg van drie personen en kost 40 euro per team. Om 21 uur zijn er concerten met onder andere een optreden van The Evergreens. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen Brazilië kan je er live op groot scherm volgen. Vanaf 19 uur zijn er braadworsten. Op zondag is er om 10.30 uur nog een aperitieflezing in de bib. Ine Roox komt er vertellen over 'Een jaar met Trump'. Meer info en timing via www.oostrozebeke.be. (VDI)