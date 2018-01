Parkbegraafplaatsen klaar tegen... 2065 VERBOD OP PESTICIDEN NOOPT BESTUUR TOT HERAANLEG KERKHOVEN

24 januari 2018

02u45 0 Oostrozebeke De gemeente heeft ambitieuze plannen om de kerkhoven in het centrum en op De Ginste tot zogenaamde parkbegraafplaatsen te laten inrichten. Die uitgebreide heraanleg gaat al dit jaar van start en zal gefaseerd verlopen. Omdat de gemeente rekening moet houden met lopende concessies zal pas in 2065 alles achter de rug zijn.

De herinrichting van de begraafplaatsen komt er naar aanleiding van het verbod op pesticiden dat in 2015 werd ingevoerd. Hierdoor wordt het een uitdaging om de kerkhoven aantrekkelijk en schoon te houden. Het gemeentebestuur richtte daarom een werkgroep op waarin ook oppositiepartij N-VA zetelt. "We hebben een omvangrijk plan met heel wat fases in het leven geroepen", weten schepen van begraafplaatsen Luc Derudder en parkschepen Olivier De Marez (beiden CDV). "Omdat we een beperkte ruimte hebben, willen we de begraafplaatsen in de toekomst een parkfunctie geven. Overbodige verhardingen verdwijnen en we willen de ruimte verder nog vergroenen door gazon in te zaaien en hoogstambomen te planten."





Faciliteiten

Het plan voorziet ook in nieuwe faciliteiten voor een ceremonieel afscheid, een nieuwe strooiweide, een sterretjesweide, een kinderbegraafplaats en een nieuw concept voor asbezorging in columbarium- en urnenmonumenten.





"Het hoofdkerkhof in de Kalbergstraat krijgt straks bijvoorbeeld ook een urnenbos en verschillende types urnenvelden", weet De Marez. "De kinderbegraafplaas en sterretjesweide krijgen dan weer een aparte, intieme afscheidsruimte. Achteraan de begraafplaats voorzien we een afscheidsplaats met zicht op de Mandelvallei. Daar kunnen nabestaanden zich rond de kist of urne voor een laatste groet verzamelen. De begraafplaats zal in de toekomst ook via verschillende toegangspunten bereikbaar zijn. De hoofdingang blijft aan de Kalbergstraat, maar ook via de Tieltsteenweg en via het park achter de Zilvertorens willen we een toegang voorzien." De begraafplaats op De Ginste wordt niet alleen groener, maar krijgt ook nieuwe types urnenvelden. Er komt een aparte ruimte voor de kinderbegraafplaats en sterretjesweide. Ook hier komt er een afscheidsplaats met zicht op het landschap.





Opvallend is dat het plan over een heel lange termijn uitgesponnen wordt. Pas tegen 2065 zal alles achter de rug zijn.





"Dat lijkt veraf, maar we moeten nu eenmaal rekening houden met het uitlopen van termijnen voor de concessies van graven", antwoordt de schepen. "Pas als dat gebeurt kan er ruimte vrijkomen om alles beter in te plannen. Eén reeds vrijgemaakte zone op de centrale begraafplaats leggen we dit jaar al opnieuw aan. We voorzien vier columbariumelementen bestaande uit vier nissen. Op De Ginste leggen we dit jaar al de zones langs de buitenzijde opnieuw aan. Er worden negen grafkelders en 2 columbariumelementen geplaatst. De centrale gang breken we ook uit en leggen we opnieuw aan. De ingang voorzien we meteen van bankelementen en een inkommuur. Het gaat om een investering van 210.000 euro."





De gemeente organiseert nu donderdag 25 januari om 19.30 uur in de Eenaemezaal van OC Mandelroos een infovergadering over de herinrichtingsplannen.