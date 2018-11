Oudercomité schenkt apenparcours aan leerlingen 13 november 2018

Het oudercomité van vrije basisschool Mandelbloesem heeft een droomproject kunnen realiseren. "We wilden al enkele jaren een project voor de kinderen van de twee sites (in de Wielsbeke- en Stationsstraat, nvdr) uitbouwen", vertelt voorzitter Davy Vermeersch. "Naast een zandbak voor de kleuters in de vestiging in de Wielsbekestraat zijn we er ook in geslaagd een apenparcours voor het eerste, tweede en derde leerjaar te bouwen. Zo kregen ze er een uitdagend touwenparcours bij. De kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar in de Stationsstraat kregen er dan weer verschillende nieuwe turntoestellen bij. De investering heeft 21.000 euro gekost. Dat geld hebben we bijeen gehaald na jaren van sparen, zuinig zijn en het organiseren van verschillende activiteiten." (VDI)