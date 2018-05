Oude spoorwegbedding omgevormd tot wandelroute 01 juni 2018

02u33 0 Oostrozebeke Een stukje van de oude spoorwegbedding waar vroeger de lijn Anzegem-Ingelmunster liep, is omgebouwd tot wandel- en fietsroute. De gemeente wandelt het omgebouwde traject van 1,25 kilometer vanavond officieel in.

De spoorweg werd voor het laatst in 1972 gebruikt. De rails en dwarsliggers hebben ondertussen plaats gemaakt voor kiezelstenen en groen. "Daardoor is een veilige verbinding voor zwakke weggebruikers tussen de Hulstestraat en Stationsstraat ontstaan", vertellen milieuschepen Olivier De Marez en burgemeester Karl De Clerck (CD&V). "Het moet een aangename doorgang bieden voor wie van KMO-zone Gouden Appel bij het kanaal naar het centrum wil wandelen. De verlaten spoorweg was lange tijd zeer moeilijk begaanbaar. De weg bestond uit aarde en gras en op bepaalde plaatsen was het zelfs helemaal verzakt. We hebben nu samen met de provincie het initiatief genomen om het pad te herwaarderen." Het pad doorkruist de akker van een landbouwer en om die tevreden te houden is er op een bepaalde plaats ook een doorgang over het pad voor zijn vee gecreëerd. Dit najaar volgt er nog de aanplant van extra groen langs het pad. De gemeente hoopt ook om het traject op termijn te verbinden met de Groene Long, waardoor er een groene corridor in de hele gemeente ontstaat.





(VDI)