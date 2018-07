Oppositie wil extra parking in Stationsstraat 02 juli 2018

Oppositieraadslid Marleen Lefebre (N-VA) vroeg op de gemeenteraad op zoek te gaan naar extra parkeerruimte in de Stationsstraat. "Vooral handelaars merken dat er niet altijd parking in de buurt van hun zaken is en dat zou te wijten zijn aan het langparkeren in de straat", vertelt ze. "Daarom is het misschien interessant om het groenperkje Den Driehoek in te richten als voorlopige parking tot het moment dat de gemeentelijke parking aan De Visscherie gerealiseerd is." Burgemeester Karl De Clerck (CDV) is het idee niet genegen. "We blijven wel verder nadenken over manieren om chauffeurs te sensibiliseren", vertelt hij. "Een recente telling wees uit dat er in de straat op elk moment voldoende parking is, alleen is dat in het eerste deel rond de school niet altijd het geval. We vragen leerkrachten dan ook wat verder te parkeren." (VDI)