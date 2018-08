Opnieuw brand in silo 25 augustus 2018

Bij houtpanelenfabrikant Unilin Panels (het vroegere Spano), langs de Ingelmunstersteenweg in Oostrozebeke, is donderdagnacht opnieuw brand ontstaan in een silo met houtschilfers. Zo'n 25 brandweermannen waren vanaf 3 uur enkele uren aan de slag om de silo met schuim te vullen en het vuur zo onder controle te krijgen, in afwachting van het leegdraaien van de silo. (LSI)