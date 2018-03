Op zoek naar 55-jarige inwoners 29 maart 2018

02u54 0

De werkgroep die op 30 september een feest voor alle 55-jarigen (geboortejaar 1963) organiseert is op zoek naar leeftijdsgenoten. Door de wet op privacy is het onmogelijk zelf aan alle nodige adressen te raken en daarom doet ze een oproep aan geïnteresseerden om zelf contact op te nemen via 1963oostrozebeke@gmail.com. (VDI)