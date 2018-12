Oostrozebeke zoekt sportkampioenen VDI

12 december 2018

21u04

Bron: VDI 0

De gemeente gaat naar jaarlijkse gewoonte op zoek naar sportievelingen die het voorbije jaar in een bepaalde discipline uitblonken. Die willen ze in de bloemetjes zetten op de huldiging van de sportkampioenen op vrijdag 1 maart 2019. Iemand nomineren of zichzelf voordragen kan door dit door te geven via sport@oostrozebeke.be. Dat kan nog tot en met 7 januari. Alle Oostrozebekenaars die kampioen zijn in een bepaalde discipline komen in aanmerking, net als alle niet-inwoners die een kampioenentitel behaalden bij een Oostrozebeekse sportvereniging. Ook sportploegen van Oostrozebeke komen in aanmerking. Op 1 maart volgt dan de uitreiking van sportvrouw, -man, -figuur en verdienstelijke jongere (jongen en meisje) van 2018.

