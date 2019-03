Oostrozebeke ‘viert’ Wereld Downsyndroomdag: burgemeester knipt lintje terwijl ‘Piloot met Down’ voorbijvliegt VDI

21 maart 2019

13u46

Op donderdag 21 maart is het Wereld Downsyndroomdag en voor die gelegenheid steeg er deze morgen een piloot met het syndroom van Down op vanop de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem . Hij was passagier en een andere piloot vloog hem over de zogenaamde 'meridiaan van de trisomie'.

Het vliegtuig was ook boven Oostrozebeke te zien, waar burgemeester Luc Derudder klaarstond om een symbolisch lintje te knippen op het moment dat het vliegtuig passeerde. Het vliegtuig torste een lange rode vlag over onze provincie mee en volgde de ‘meridiaan van de trisomie’. Die loopt van Spiere-Helkijn tot Knokke-Heist en volgt daarmee een lijn op 3 graden en 21 minuten ten oosten van de nulmeridiaan van Greenwich, een verwijzing naar het syndroom van Down. De wetenschappelijke term daarvoor is trisomie 21.

Voor de gelegenheid kwamen ook de kinderen van de vlakbij Ginsteschool naar de hoek van de Aardemole- en Grotstraat afgezakt. Daar knipte burgemeester Derudder symbolisch een lintje door. “Helaas was het vliegtuig een kwartier voor op schema en moesten we ons dus haasten om alles te regelen”, vertelt hij. “Maar we zijn toch nog op tijd op de juiste locatie geraakt. Ik vond het belangrijk dat we hier als gemeente onze steun aan betuigen.”

Het initiatief kadert binnen het project Bloedtest, dat aandacht vraagt voor de NIP-test. In juni opent in het Ghyslain-museum in Gent een tentoonstelling met de foto’s die vandaag van de actie genomen zijn.