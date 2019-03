Oostrozebeke en Wielsbeke na de storm rond fijn stof: “Concentraties liggen lager dan Europese norm” Valentijn Dumoulein

08 maart 2019

15u36

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Oostrozebeke Het rapport van Greenpeace en AirVisual, waarin Oostrozebeke en Wielsbeke als nummer één en twee op de lijst van meest vervuilde gemeentes van het land, staan zindert nog altijd na. De burgemeesters van beide gemeentes gaven vrijdag cijfers vrij waaruit moet blijken dat het helemaal niet zo erg gesteld is met de luchtkwaliteit in hun gemeente. Ook spaanderplatenbedrijf Unilin verdedigt zich.

“Onze milieudiensten hebben het rapport van Greenpeace geanalyseerd en daaruit blijkt dat we toch het een en ander moeten nuanceren”, vertellen burgemeesters Jan Steven van Wielsbeke en Luc Derudder van Oostrozebeke. “Onze gemeentes voldoen wel degelijk aan de Europese normen wat betreft fijn stof. Wij schommelen tussen 13 en 15 microgram per kubieke meter, terwijl Europa vanaf 2020 20 microgram per kubieke meter vooropstelt. De metingen geven aan dat we die grenswaarden nu al respecteren. De aanwezigheid van fijn stof ligt hier niet hoger dan in andere Vlaamse gemeentes. Bovendien zijn er maar meetgegevens van 48 gemeentes, wat het rapport ook niet representatief maakt.”

Dalende trend

In Oostrozebeke gebeuren al sinds 1993 metingen en in Wielsbeke sinds 2013. “Elk jaar daalt het aantal fijnstofconcentraties in Oostrozebeke”, weten milieuambtenaren Olivier Adams van Wielsbeke en Hermien Dufour van Oostrozebeke. “In Wielsbeke liggen de meetresultaten lager dan in Oostrozebeke, maar ook hier dalen ze. De Vlaamse Milieumaatschappij meet ook dioxines en zware metalen (PCB’s) en ook die resultaten zijn allemaal laag.”

De gemeentes verwijzen ook naar de resulaten van het Curieuzeneuzen-onderzoek. “Daarin werd specifiek stikstofdioxide van wagens en verwarmingen gemeten”, weet Adams. “De gemeentes scoorden er goed tot vrij goed. We blijven dit echter opvolgen en gaan de resultaten van de meetstations via onze gemeentelijke websites verspreiden, zodat de mensen kunnen zien dat het hier niet zo erg gesteld is.”

Mechanisch stof

Naast fijn stof is er ook ‘mechanisch’ stof, dat wel zichtbaar voor het oog is. Daarbij kijken veel mensen spontaan naar spaanderplatenbedrijf Unilin, dat zowel in Oostrozebeke als Wielsbeke vestigingen heeft. “Ik kan met de hand op het hart zeggen dat er geen relatie is tussen fijn stof en ons bedrijf”, vertelt Unilin Panels-directeur Lode De Boe. “Als dat wel zo was, zouden we maatregelen nemen. Mechanisch stof wordt niet gemeten door die meetstations, maar daartegen hebben we al heel wat inspanningen gedaan om fouten uit het verleden recht te zetten. Sinds 2014 hebben we 24 miljoen euro geïnvesteerd om stofhinder tegen te gaan, van een grote stofwand en benevelingsinstallaties tot een eigen meet- en weerstation en een nieuwe droogtrommel. Sindsdien hebben we geen klachten van omwonenden meer gekregen. Het is dan ook spijtig dat we met dit onderzoek ten onrechte in een slecht daglicht worden gesteld.”