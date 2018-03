Ook rechter wil weten waaraan motorrijder precies stierf 23 maart 2018

De politierechter in Kortrijk beveelt bijkomend onderzoek naar de omstandigheden waarin een motorrijder van 49 uit Zulte vorig jaar in oktober om het leven kwam. Filip Vangampelaere werd op De Ginste, op de grens van Oostrozebeke en Meulebeke, aangereden door een auto. Hij leek niet zo zwaargewond, sprak zelfs ter plaatse nog met de politie maar overleed kort na aankomst in het ziekenhuis. Daar kreeg zijn familie van een arts te horen dat z'n overlijden het gevolg was van een verkeerde medische handeling in de ziekenwagen. Als dat klopt, kan de aanrijder - een man van 40 uit Oostrozebeke - niet worden vervolgd voor een ongeval met dodelijke afloop. Dat scheelt een pak op het vlak van bestraffing en schadevergoedingen.





Alle betrokken partijen in het dossier hadden de politierechter gevraagd om bijkomend onderzoek te bevelen. De zaak wordt voortgezet op 11 juni. (VHS/LSI)