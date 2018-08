Onverbeterlijke dief terecht voor diefstal op eerste werkdag 21 augustus 2018

02u37 0

Een 41-jarige man uit Oostrozebeke staat voor de rechter omdat hij op zijn eerste werkdag als poetsman een zakje met 710 euro cash geld had gestolen bij een klant, een apotheek in Waregem. Olivier L. kwam niet naar zijn proces en riskeert nu een celstraf van acht maanden. De man heeft al wel wat op zijn kerfstok. Burgemeester van Oostrozebeke Karl De Clerck (CD&V) noemde hem vorig jaar al 'onverbeterlijk' omdat hij namens kinderopvang De Wiemkes in de rechtbank een schadevergoeding had geëist na een inbraak. Daarna bleek dat de man zélf verantwoordelijk was voor de inbraak in de kinderopvang. Hij had ook ingebroken in de pastorie, de Sint-Amanduskerk en de sporthal. Olivier L. stapelt al meer dan twintig jaar de veroordelingen voor drugs, diefstallen en inbraken op en verzamelde dus ook in Oostrozebeke een kwalijke reputatie. In augustus 2015 liep hij nog een effectieve celstraf van twee jaar op voor in totaal zestien inbraken en diefstallen in de gemeente. Hij beloofde vorig jaar zijn leven te beteren en kon de rechter overtuigen om hem een werkstraf te geven. Voor de diefstal bij de apotheek riskeert hij nu een veel zwaardere straf. Vonnis op 19 september. (LSI)