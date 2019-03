Olie op de weg na kop-staartaanrijding op berucht kruispunt De Verre Ginste VHS

14 maart 2019

18u20 0 Oostrozebeke Op het kruispunt van de Wakkensteenweg en de Gentstraat, in Oostrozebeke, botsten vrijdagvoormiddag twee auto’s. Daarbij raakte niemand gewond, maar het ongeval veroorzaakte wel enige verkeershinder.

Franky Vanrenterghem uit Wakken reed in de richting van zijn woonplaats toen het ongeval gebeurde. “Ik remde voor een voorligger die ook in de remmen ging, net voor het kruispunt”, vertelt de man. “Een dame die in haar Chevrolet net achter mijn bestelwagen volgde, merkte dat te laat op en kon niet meer tijdig remmen. Ze botste tegen de laadbrug van mijn voertuig. Die raakte stuk. De hydraulische olie lekte eruit en dat veroorzaakte gladheid op de weg.” De brandweer kwam er aan te pas om het wegdek weer proper te spuiten. Een tijdlang was er alleen maar beurtelings verkeer mogelijk op het kruispunt, waar in het verleden al veel zware ongevallen - soms met dodelijke afloop - gebeurden.