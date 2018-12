Nieuwe naam voor zijstraat Smallestokstraat gezocht VDI

21 december 2018

11u28

De gemeente is op zoek naar een nieuwe naam voor de zijstraat van de Smallestokstraat. Die is nodig om duidelijkheid te scheppen voor de hupodiensten. In het zijstraatje zijn onder andere buitenschoolse kinderopvang De Wiemkes en jeugdhuis ’t Ipperste gelegen. Wie een voorstel heeft, kan dit met motivatie sturen naar administratie.grondgebiedzaken@oostrozebeke.be.