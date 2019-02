Nieuw retributiereglement voor begraafplaats VDI

16 februari 2019

19u28

Bron: VDI 3 Oostrozebeke De gemeente Oostrozebeke is al een paar jaar bezig met de heropwaardering van de lokale begraafplaatsen. Het gaat om werken in verschillende fases die – door de verschillende concessieperiodes – nog tien jaar kunnen duren.

Zodra er oude graven vrijkomen, kan die ruimte op een nieuwe manier gebruikt worden. Daarom komt er ook een nieuw retributiereglement voor het kerkhof. In het plan voor de heropwaardering is sprake van de aanplanting van nieuwe bomen en struiken, maar ook de aanleg van nieuwe toegangswegen. Ook nieuwe vormen van begraven, zoals kleine grafkelders voor urnen en een columbarium, zitten in de plannen vervat.

Een concessie van 35 jaar voor maximum twee lijkkisten of vier asurnen en een kelder geplaatst in de gemeente zal voortaan 1.860 euro kosten. Voor een bijzetting wordt niks aangerekend. Een concessie voor 35 jaar van een nis in het columbarium kost 260 euro. Een concessie voor 35 jaar van een nis in een columbariummonument kost 1.500 euro. De asverstrooiing met gravering voor de identiteit op de gemeenschappelijke gedenkplaats kost 170 euro. Een concessie voor 35 jaar voor een urnenkelder voor twee personen kost 950 euro.