Net geen 1.000 soorten insecten geteld 11 juli 2018

02u29 0

De 1.000-soortendag, in een organisatie van Natuurpunt De Torenvalk, heeft weer geleid tot de ontdekking van heel wat diersoorten in eigen streek. In Dentegem konden 760 soorten worden gedetecteerd en in Oostrozebeke 321 soorten. In Wielsbeke waren er dat er 269 en aan de oude Leie-arm in Sint-Baafs-Vijve doken 74 soorten op. Het eindresultaat bleef steken op 972 soorten, waaronder speciale als cypergras, de zuidelijke stipspanner (vlinder), de Enolmis acanthella (mot) en de Corymbia maculicornis (kever).





(VDI)