Na lijst Oostrozebeke.nu, ook Inspraak.nu 17 mei 2018

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt meerderheidspartij CD&V onder de nieuwe noemer Oostrozebeke.nu (CD&V, Open Vld en onafhankelijken) naar de kiezer. Oppositiepartij N-VA doet dat ook onder een nieuwe naam: Inspraak.nu (N-VA en onafhankelijken).





Bij de bekendmaking van de naam Inspraak was het nog zonder de extensie. In Vlaanderen zijn er slechts twee andere partijen die ook '.nu' in de naam gebruiken: Tongeren.nu (Open Vld en CD&V) en Looi.nu in Tessenderlo, maar in Oostrozebeke gaat het wel om twee partijen uit dezelfde gemeente. Kan er geen verwarring ontstaan? "Op het ogenblik dat we Inspraak hebben opgericht was .nu nog niet beschikbaar", vertelt lijsttrekster Marleen Lefebre. "Na enkele weken was dit wel beschikbaar en hebben we dit onmiddellijk aangenomen. Aangezien de mensen nog niet met de nieuwe extensie vertrouwd zijn, vermelden we dit erbij in onze naam. We vinden niet dat er verwarring kan ontstaan." Ook burgemeester Karl De Clerck is er gerust in. "Mensen stemmen toch op namen, dus ik zie het probleem niet", zegt hij.





(VDI)