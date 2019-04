Minder Mobielen Centrale zoekt chauffeurs VDI

05 april 2019

12u46

Bron: VDI 0 Oostrozebeke De Minder Mobielen Centrale is op zoek naar extra chauffeurs. Deze groep vrijwilligers zet zich belangeloos in voor het vervoer van Oostrozebekenaren die niet over eigen vervoer beschikken en geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer.

De vrijwilligers rijden bijvoorbeeld naar een consultatie in het ziekenhuis, een afspraak bij de kapper, een familiebezoek of naar de winkel. Zo helpen ze al 126 mensen in de gemeente verder. Vorig jaar reed de centrale 1.150 ritjes, voor een totaal van 27.197 kilometer. De centrale kan rekenen op elf chauffeurs, maar kan er dus nog gebruiken. Vrijwilligers kunnen zich kandidaat stellen bij de Sociale Dienst via ilse.dermaut@oostrozebeke.be of op 056/67.11.54.