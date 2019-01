Man belandt in diepe sloot na schuiver op spekglad wegdek VHS

22 januari 2019

13u42 0

Hij kent de Ooigemstraat in Oostrozebeke als z’n broekzak maar toch heeft een man van middelbare leeftijd zich dinsdagmiddag laten verrassen. Het laagje sneeuw op het landelijk stuk van de niet-gestrooide straat was na de passage van een aantal andere voertuigen immers herschapen tot een spiegelglad oppervlak. “Ik reed helemaal niet snel omdat ik wist dat het gevaarlijk was maar toch verloor ik in een lichte bocht plots de controle over mijn stuur”, vertelt de man. De Oostrozebekenaar schrok zich een hoedje toen hij in de diepe gracht dook. De man bleef echter ongedeerd en kon zelf uit zijn Volvo S80 klauteren. Er kwam een takelwagen aan te pas om de wagen weer netjes op de weg te krijgen. De Volvo S80 liep alleen een klein deukje op.