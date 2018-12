Luc Derudder legt eed af als nieuwe burgemeester VDI

21 december 2018

15u17

Bron: VDI 0

Luc Derudder heeft bij provinciegouverneur Carl Decaluwé in Brugge de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Oostrozebeke.

Hij raakte als lijstduwer eerder onverwacht verkozen en slaagde er in om 1.160 mensen een bolletje bij zijn naam te laten kleuren. Daarmee haalde hij meer stemmen dan huidig burgemeester Karl De Clerck, die als kopman voor een tweede ambtstermijn ging. De uitslag werd gerespecteerd en dus is eerste schepen Derudder vanaf januari burgervader van de gemeente. De nieuwe burgemeester gaat zich voltijds op zijn nieuwe job focussen en stopt met werken in de ACV-dienstcentrale van Meulebeke.